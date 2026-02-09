Olimpiadi di matematica Un Settebello rosa porta Prato alle finali

Questa mattina a Prato le ragazze della squadra di matematica hanno conquistato un posto in finale alle Olimpiadi. Sono studentesse appassionate di numeri e calcoli, e con il loro impegno hanno portato la città sotto i riflettori nazionali. La squadra, composta da giovani molto motivate, ha dimostrato di avere le carte in regola per arrivare in cima.

Una squadra fortissima composta da studentesse che hanno la passione per i numeri, i calcoli e il ragionamento che si realizza. Un modo per imparare che rende le lezioni di matematica un piacere. È il settebello rosa che il liceo Copernico di Prato metterà in campo alla fase finale delle Olimpiadi di Matematica femminili a squadre dopo quattro anni di assenza, conquistando l'accesso alla finale nazionale in programma a Cesenatico a maggio. Sette studentesse di famiglie cinesi che rappresentano l'orgoglio della scuola e il modo migliore che dimostra che l' integrazione può partire anche dal merito.

