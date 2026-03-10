Olimpiadi della matematica | in 28 dai licei del Salento alle finali nazionali

Venticotto studenti provenienti dai licei del Salento parteciperanno alle finali nazionali delle Olimpiadi della matematica 2026, che si terranno a Cesenatico dal 7 al 10 maggio. La selezione riguarda sia ragazze che ragazzi della provincia di Lecce, che si sono qualificati attraverso le fasi regionali. La competizione coinvolgerà giovani provenienti da diverse regioni italiane.

La prova di accesso è stata disputata a Tricase. Saranno a Cesenatico, dal 7 al 10 maggio, due squadre miste, una femminile e sette studenti a titolo individuale LECCE – Saranno in 28, tra ragazze e ragazzi della provincia di Lecce, a partecipare alle finali nazionali delle Olimpiadi della matematica 2026, in programma a Cesenatico dal 7 al 10 maggio. Nel dettaglio si tratta di due squadre miste, di una femminile e di sette partecipanti a titoli individuale. Nei giorni scorsi, a Tricase, si è disputata la gara mista a squadre valida per la qualificazione alla fase finale nell’ambito di una competizione che si è svolta in contemporanea in 38 sedi italiane per un totale di 718 squadre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Olimpiadi di matematica. Un Settebello rosa porta Prato alle finaliUna squadra fortissima composta da studentesse che hanno la passione per i numeri, i calcoli e il ragionamento che si realizza.

Olimpiadi di matematica. Lo scientifico alle nazionali. Sul podio ragazze e junioresIl Liceo Marconi di Carrara vince con la squadra juniores la gara di qualificazione disputata lo scorso 20 gennaio a Sarzana e si impone con distacco...

