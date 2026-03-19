In Italia, la Festa del Papà si tiene il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, figura importante nella tradizione cristiana. Questa data è stata scelta per onorare il patrono dei padri, associato a valori come la protezione e il lavoro. In altri paesi, invece, la celebrazione avviene in date diverse, ma in Italia rimane questa tradizione radicata nel calendario.

Roma, 19 marzo 2026 – In Italia la Festa del Papà si celebra il 19 marzo, data che coincide con il giorno di San Giuseppe, figura centrale della tradizione cristiana e simbolo di paternità, lavoro e protezione. Il giorno di San Giuseppe segna anche un confine a livello stagionale perché si trova vicino all’equinozio: è la fine dell’inverno e l’inizio di una nuova stagione, la primavera, anche se il freddo potrebbe farsi sentire ancora per un po’. Come ricorda la tradizione dei falò di San Giuseppe, rito ancora vivo in molte località italiane, erano i giorni in cui bruciare i residui delle potature, sfruttando le prime giornate di bel tempo per la pulizia degli orti e la graduale ripresa delle attività agricole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come è nata la Festa del Papà, perché in Italia si celebra il 19 marzo (e in altri Paesi in una data diversa)

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