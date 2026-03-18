Festa del Papà 2026 | perché si celebra il 19 marzo

In Italia, la Festa del Papà si celebra ogni 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, figura importante nella tradizione cristiana. Questa ricorrenza riconosce il ruolo dei padri e la loro presenza nelle famiglie italiane. La data è stabilita in occasione della festa religiosa dedicata a San Giuseppe, considerato protettore dei padri e della famiglia.

Roma, 18 marzo 2026 – In Italia la Festa del Papà si celebra il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, figura centrale della tradizione cristiana e simbolo di paternità, protezione e lavoro. Fino al 1977, il 19 marzo si trattava di un giorno non lavorativo, considerato festività nazionale. Se oggi la festa è associata soprattutto ai bambini che preparano piccoli regali o biglietti per il papà, le sue radici affondano in una storia molto più antica. La data del 19 marzo compare già nel Medioevo nel calendario liturgico e si diffonde progressivamente nei paesi cattolici, soprattutto nell’area mediterranea. Nel corso dei secoli la figura di San Giuseppe è diventata un riferimento simbolico per il ruolo paterno: un padre silenzioso e protettivo, spesso rappresentato come falegname e lavoratore, custode della famiglia e guida discreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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