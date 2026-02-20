Emanule Orsini laurea ad honorem a Bologna | Costruire ha un valore sociale

Emanuele Orsini ha ricevuto una laurea ad honorem a Bologna, un riconoscimento che celebra il suo impegno nel promuovere progetti di sviluppo sostenibile. La cerimonia si è svolta nell'aula magna Santa Lucia, alla presenza di studenti e docenti. Orsini ha sottolineato come la costruzione di infrastrutture abbia un impatto diretto sulla società, migliorando la qualità della vita. La laurea rappresenta un segnale di attenzione verso le nuove generazioni di professionisti.

Bologna, 20 febbraio 2026 – "Un grande onore, ma anche una grande responsabilità verso l'ateneo, la comunità scientifica e le giovani generazioni": è visibilmente commosso Emanuele Orsini, sassolese e presidente di Confindustria, nel momento in cui percorre l'aula magna Santa Lucia per ricevere la laurea ad honorem in Architettura dell'Università di Bologna. La lectio magistralis. "Un riconoscimento di doppio valore per me che provengono dal mondo dell'edilizia. Credo in un costruire che mette al centro il sociale: dove si cresce economicamente, il mondo deve essere costruito dando la giusta dignità alle persone", scandisce nella sua lectio dal titolo 'Architettura, Impresa e Responsabilità Sociale'.