L’Alma Mater premia Orsini Laurea ad honorem in Architettura

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha ricevuto ieri una laurea ad honorem in Architettura nell’aula magna Santa Lucia. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico di studenti e docenti, con Orsini visibilmente emozionato. Il rettore Giovanni Molari ha consegnato il riconoscimento, riconoscendo il suo impegno nel settore industriale e il contributo alle iniziative di innovazione urbana. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti presenti.

© Ilrestodelcarlino.it - L’Alma Mater premia Orsini. Laurea ad honorem in Architettura

Appariva visibilmente emozionato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, ieri nell'aula magna Santa Lucia, per ricevere dal rettore Giovanni Molari la laurea ad honorem in Architettura. Orsini – unico emiliano, oltre a Montezemolo, diventato presidente degli industriali dal Dopoguerra – nella sua lectio magistralis ha scelto di rimanere fedele all'innovazione e al sociale che hanno connotato la sua presidenza: nel suo intervento ha ricordato la battaglia dell'associazione per un Piano Casa "che renda di nuovo accessibili le nostre città ai giovani: gli affitti devono pesare per un ammontare non superiore al 25-30% del reddito", e per una ripresa dell'edilizia basata su materiali innovativi.