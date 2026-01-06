L'inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica presso l’impianto

Tanti sorrisi e grande partecipazione per l’inaugurazione del nuovo manto in erba sintetica dell’impianto "Aldo Bussi" di Porto Santo Stefano. Il sindaco Arturo Cerulli si è comunque tolto qualche sassolino dalle scarpe a livello politico, in particolare nei confronti della precedente amministrazione. "Ecco il calcio d’inizio nella prima partita ufficiale dell’ Argentario Calcio nel rinnovato campo del nostro Maracanà – ha scritto Cerulli sul suo profilo facebook –. Purtroppo la partita non è andata bene, ma le condizioni per poter far bene ci sono tutte. Continuo a leggere falsità su come si è realizzato questo lavoro aspettato da sessant’anni e quindi ribadisco che: il lavoro è stato realizzato con fondi comunali; nel 2023 non c’era nessun progetto pronto (neanche preliminare); nei bilanci di previsione durante la giunta guidata dall’asse BorghiniPd non c’era niente a riguardo; l’idea del parcheggio a cinque piani con sopra il nuovo stadio era solo nelle parole di qualche credulone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taglio del nastro del nuovo campo: "Il progetto è solo di questa giunta"

