The Life of a Showgirl di Taylor Swift ha conquistato l’undicesima settimana non consecutiva al primo posto nella classifica degli album Billboard 200 (datata 3 gennaio 2026). Secondo Luminate, il disco ha venduto 141.000 copie equivalenti negli Stati Uniti, nella settimana conclusasi il 15 dicembre (+35%). L’album ha ottenuto un incremento di vendite per la seconda settimana consecutiva. Questo è in parte da attribuire alle tre nuove varianti in vinile colorato, disponibili esclusivamente tramite il webstore della popstar. Le tre edizioni erano a disposizione per il preordine il 24 novembre per 24 ore (o fino a esaurimento scorte). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “The Life of a Showgirl” di Taylor Swift ha raggiunto l’undicesima settimana al primo posto nella classifica Billboard 200

Leggi anche: “The Life Of A Showgirl” di Taylor Swift è da un mese in vetta alla Classifica Billboard

Leggi anche: Classifica Album, Taylor Swift conquista il primo posto con “The Life Of A Showgirl”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Questi sono i peggiori album del 2025; Il grande ritorno del vinile, la reunion degli Oasis e Taylor Swift portano la musica britannica a un anno da record; ‘The End of an Era’ di Taylor Swift è una fantasticheria pop arciamericana; Taylor Swift: la sua docu-serie The End Of An Era pronta a tornare.

Taylor Swift's The Life Of A Showgirl lands biggest album of 2025 - Official Charts has announced that Taylor Swift's twelfth album, The Life Of A Showgirl, is the UK's biggest album this year. thelineofbestfit.com