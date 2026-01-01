The Life of a Showgirl di Taylor Swift ha raggiunto l’undicesima settimana al primo posto nella classifica Billboard 200
The Life of a Showgirl di Taylor Swift ha conquistato l’undicesima settimana non consecutiva al primo posto nella classifica degli album Billboard 200 (datata 3 gennaio 2026). Secondo Luminate, il disco ha venduto 141.000 copie equivalenti negli Stati Uniti, nella settimana conclusasi il 15 dicembre (+35%). L’album ha ottenuto un incremento di vendite per la seconda settimana consecutiva. Questo è in parte da attribuire alle tre nuove varianti in vinile colorato, disponibili esclusivamente tramite il webstore della popstar. Le tre edizioni erano a disposizione per il preordine il 24 novembre per 24 ore (o fino a esaurimento scorte). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: “The Life Of A Showgirl” di Taylor Swift è da un mese in vetta alla Classifica Billboard
Leggi anche: Classifica Album, Taylor Swift conquista il primo posto con “The Life Of A Showgirl”
Questi sono i peggiori album del 2025; Il grande ritorno del vinile, la reunion degli Oasis e Taylor Swift portano la musica britannica a un anno da record; ‘The End of an Era’ di Taylor Swift è una fantasticheria pop arciamericana; Taylor Swift: la sua docu-serie The End Of An Era pronta a tornare.
Taylor Swift's The Life Of A Showgirl lands biggest album of 2025 - Official Charts has announced that Taylor Swift's twelfth album, The Life Of A Showgirl, is the UK's biggest album this year. thelineofbestfit.com
Taylor Swift continua a dominare le classifiche: The Life of a Showgirl disco di platino in Italia - Taylor Swift celebra un anno di successi con il suo album The Life of a Showgirl, che ha ottenuto il disco di platino in Italia. rumors.it
Taylor Swift pubblica “The Life of a Showgirl”: “Un album che mi sembra così giusto” - "The Life of a Showgirl" è il nuovo e attesissimo album di Taylor Swift. deejay.it
#Vendite2025 "The life of a showgirl" di Taylor Swift è l'album in versione vinile più venduto nel Regno Unito nel 2025 con 174.000 copie. - facebook.com facebook
Ieri per la prima volta ‘Eldest Daughter’ (470K) è stata la canzone meno ascoltata di ‘The Life of a Showgirl’, superata da ‘Honey’ (481K). x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.