ISEE 2026 | attiva funzione temporanea per prestazioni familiari e inclusione In arrivo nuovo modello

L’INPS ha annunciato, con il messaggio n. 213 del 22 gennaio 2026, l’attivazione temporanea di una nuova funzione nel Portale unico ISEE. Questa permette di consultare il valore dell’indicatore riferito alle prestazioni familiari e di inclusione, in vista dell’introduzione di un nuovo modello ISEE 2026. La funzione sarà disponibile in modalità transitoria, offrendo un supporto importante per le famiglie e gli utenti interessati.

Con il messaggio n. 213 del 22 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato l’attivazione, in modalità transitoria, di una nuova funzione nel Portale unico ISEE per consentire la consultazione del valore dell’indicatore riferito alle prestazioni familiari e per l’inclusione. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi sul sito www.inps.it con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS. Il percorso da seguire all’interno del sito è: Una volta nella sezione dedicata, è possibile accedere al dato selezionando il link “Vai alla pagina ISEE Specifiche Prestazioni” oppure utilizzando la lente di ricerca “Cerca le tue dichiarazioni”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il decreto PNRR 2026 prevede l'automatizzazione del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) per le richieste di bonus e prestazioni sociali.

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una nuova modalità di calcolo dell'Isee, introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

