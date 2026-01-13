Novità ISEE 2026 soglie più alte e calcoli più favorevoli per assegno di inclusione figli a carico e bonus | le istruzioni nel MESSAGGIO INPS

Il messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 presenta le novità sulla nuova ISEE 2026, con soglie più alte e calcoli più favorevoli. Queste modifiche riguardano l’assegno di inclusione, i figli a carico e altri bonus familiari, in attuazione della legge di Bilancio 2026. Le istruzioni fornite dall’INPS chiariscono le modalità di applicazione delle nuove soglie e dei criteri aggiornati, in vigore dal 1° gennaio 2026.

ISEE 2026: arriva un Assegno Unico più alto e nuova franchigia sulla prima casa – tutte le novità - Calcolo ISEE 2026 aggiornato: franchigia prima casa raddoppiata e maggiore assegno unico per famiglie con figli. alfemminile.com

ISEE 2026, in arrivo i nuovi calcoli e nuove soglie: le novità - ISEE, con la la nuova Legge di Bilancio 2026, si introducono nuovi cambiamenti nel calcolo della prima casa e nuovi oci che concorrono alla determinazione. catania.liveuniversity.it

Nuovo Calendario Pagamenti Assegno di Inclusione 2026: Scopri tutte le date Inps!

Assegno di inclusione 2026, ecco gli importi ma occhio al rinnovo Isee Le novità: https://qds.it/assegno-inclusione-2026-importi-rinnovo-isee/ - facebook.com facebook

Bonus asilo nido 2026, nuove soglie ISEE e novità INPS x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.