Novità ISEE 2026 soglie più alte e calcoli più favorevoli per assegno di inclusione figli a carico e bonus | le istruzioni nel MESSAGGIO INPS
Il messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 presenta le novità sulla nuova ISEE 2026, con soglie più alte e calcoli più favorevoli. Queste modifiche riguardano l’assegno di inclusione, i figli a carico e altri bonus familiari, in attuazione della legge di Bilancio 2026. Le istruzioni fornite dall’INPS chiariscono le modalità di applicazione delle nuove soglie e dei criteri aggiornati, in vigore dal 1° gennaio 2026.
Con il messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, in vigore dal 1° gennaio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
