Accordo di Tim con Fastweb + Vodafone per lo sviluppo del 5G

Tim ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con Fastweb e Vodafone per lo sviluppo della rete 5G. Questa collaborazione mira a potenziare e accelerare l'implementazione delle tecnologie di nuova generazione, contribuendo a migliorare la copertura e le capacità della rete. L'intesa rappresenta un passo importante nel percorso di innovazione e sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione in Italia.

La conferma del raggiungimento dell'intesa preliminare con Fastweb + Vodafone arriva da Tim. Si tratta – viene spiegato – di avviare una cooperazione per lo sviluppo delle reti di accesso mobile attraverso un modello di Radio access network (Ran) sharing. L'accordo – propedeutico alla finalizzazione di un contratto definitivo, previsto entro il secondo trimestre 2026 – mira ad accelerare l'espansione del 5G in Italia. Il progetto è soggetto alle autorizzazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

