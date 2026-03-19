Una nuova truffa su WhatsApp sta circolando rapidamente, coinvolgendo utenti con messaggi che chiedono di condividere un codice a sei cifre. La truffa si basa sulla richiesta di informazioni sensibili attraverso messaggi inviati da contatti noti o apparentemente affidabili. La comunicazione avviene in modo rapido, creando un senso di urgenza che spinge le vittime a divulgare i dati richiesti.

Sta girando velocemente una nuova truffa su WhatsApp e colpisce nel modo più subdolo: sfrutta la fiducia tra contatti. Il messaggio sembra arrivare da un amico o un familiare, ma spesso quel profilo è già stato compromesso. Meta ha introdotto nuove misure per arginare il fenomeno, ma la regola che salva davvero (e subito) resta una: attivare la verifica in due passaggi con un PIN segreto. È il “lucchetto” che spezza la catena del raggiro. Come funziona la truffa del codice a 6 cifre. Il copione è sempre simile, e proprio per questo funziona. Ti arriva un messaggio apparentemente innocuo da un contatto che conosci: tono urgente, richiesta rapida, zero tempo per pensare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nuova truffa su WhatsApp: “Attenti al codice a 6 cifre”. Cos’è e come proteggerti

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