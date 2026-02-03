Attenti a queste 6 cifre La truffa del codice spopola su WhatsApp | tante vittime come difendersi

La Polizia di Stato segnala un rinnovato allarme truffe su WhatsApp. Diversi utenti hanno ricevuto messaggi che promettono di far guadagnare soldi o di risolvere problemi, ma in realtà sono tentativi di frode. La truffa del codice a 6 cifre sta tornando a circolare, questa volta con metodi più raffinati. Le autorità invitano a mantenere alta la guardia e a non condividere mai i propri codici o dati personali con sconosciuti.

È tornato l' allarme truffe su WhatsApp. La Polizia di Stato ha lanciato un nuovo avviso rivolto a milioni di utenti: la truffa del codice a 6 cifre sta nuovamente circolando con modalità sempre più insidiose. Il raggiro si presenta spesso sotto forma di un messaggio apparentemente innocuo, inviato da un contatto conosciuto. In realtà, dietro quella richiesta si nasconde un tentativo di furto dell'identità digitale, capace di svuotare in pochi istanti l'intero account WhatsApp. Una volta caduti nella trappola, le conseguenze sono immediate: profilo rubato, chat private violate, contatti esposti.

