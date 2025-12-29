Terremoto in Italia scossa avvertita poco fa | Breve ma intensa Tantissime segnalazioni
Nelle prime ore di oggi, in Italia, si è verificata una breve ma intensa scossa di terremoto, avvertita da numerose persone in diverse zone. Le segnalazioni indicano una percezione diffusa, senza causare danni significativi. Questo evento ricorda l’importanza di mantenere alta la preparazione e l’attenzione in regioni soggette a attività sismica, anche durante un periodo di festività.
In un normale pomeriggio di fine dicembre, mentre le luci delle festività ancora decorano le strade e la routine quotidiana riprende il suo ritmo lento dopo i pasti natalizi, un fremito improvviso ha scosso la tranquillità delle abitazioni. In un istante, il silenzio domestico è stato interrotto da un sinistro scricchiolio dei mobili e dal tintinnio ritmato delle stoviglie nei mobili della cucina. Molte persone hanno interrotto bruscamente le proprie attività, alzando lo sguardo e incrociando quello dei familiari nel tentativo di cercare conferma a quella sensazione di instabilità. Per pochi, interminabili secondi, il pavimento è sembrato perdere la sua solidità, trasformando un momento di relax in uno stato di allerta collettiva che si è propagato istantaneamente di casa in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scossa di terremoto alle ore 17:21 ai Castelli Romani, si è sentito fino in pianura - Scossa di terremoto alle ore 17:21 ai Castelli Romani, si è sentito fino in pianura. ilcaffe.tv
