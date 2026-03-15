Terremoto vicino Roma | la scossa è lieve ma sale la paura sui social

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata ieri sera nei pressi di Roma. La terra ha tremato in zona periferica, ma non sono stati segnalati danni o feriti. Molti utenti sui social hanno condiviso la loro preoccupazione, anche se la scossa è stata considerata lieve. La situazione ha suscitato reazioni di apprensione tra i residenti della zona.

Scossa di terremoto di magnitudo 2.0 alle porte di Roma. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi alle porte di Roma. Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato rilevato alle 22:44:09 con epicentro a circa 7 chilometri a nord di Ciampino. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata a una profondità di circa 9 chilometri. Nonostante l’intensità contenuta, il movimento tellurico è stato percepito da diversi cittadini della Capitale. La scossa avvertita in alcuni quartieri di Roma. In particolare, il terremoto è stato segnalato in alcune zone della città, soprattutto nei quartieri della periferia sud-est. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Terremoto vicino Roma: la scossa è lieve ma sale la paura sui social Articoli correlati Terremoto nella notte, la scossa sveglia i residenti: paura ma nessun dannoUn boato improvviso, poi il letto che trema e i vetri che vibrano nel silenzio della notte. Lieve scossa all’alba: paura ma nessun danno dopo il risveglio improvvisoUn risveglio improvviso, durato pochi secondi, ha interrotto la quiete del primo mattino: una lieve vibrazione, percepita da parte della popolazione,... Lost Civilizations | Collapses and Ancient Ruins Contenuti utili per approfondire Terremoto vicino Temi più discussi: Scossa di terremoto a Ciampino, avvertita anche a Roma; Terremoto a Roma, magnitudo 2.0: epicentro tra Centocelle e Tor Vergata. Due scosse a breve distanza; Terremoto profondo al largo delle coste campane, ML 5.9, 10 marzo 2026; Terremoto nel Golfo di Napoli, magnitudo 5.9 ma non lo sente nessuno: ecco perché. Terremoto a Ciampino, la scossa avvertita in alcuni quartieri di RomaTerremoto di magnitudo 2.0 alle porte di Roma, 7 km a nord di Ciampino, oggi sabato 14 marzo. La scossa, avvertita anche in alcuni quartieri della Capitale, si è verificata alle 22:44:09 ora italiana ... adnkronos.com Terremoto alle porte di Roma, paura tra i cittadiniTerremoto in provincia di Roma. La scossa è stata registrata alle 20.44 a 7 km da Ciampino, alle basi dei Castelli Romani, dunque alle porte di Roma. Lo afferma l’Ingv. La magnitudo è stata di 2 gradi ... radiocolonna.it TERREMOTO ALLE ISOLE EOLIE: SCOSSA VICINO A FILICUDI Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata in mare tra Filicudi e Alicudi, nell’arcipelago delle Isole Eolie. Il sisma, avvenuto a circa 17 km di profondità, è stato avvertito in diver - facebook.com facebook