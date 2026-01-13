Sanità | in Lombardia una cabina di regia permanente per ridurre le liste d' attesa

Regione Lombardia ha istituito una Cabina di Regia permanente per coordinare le iniziative volte a ridurre le liste di attesa e migliorare i tempi di risposta del sistema sanitario regionale. Questo organismo mira a ottimizzare le risorse e garantire un accesso più rapido e efficiente ai servizi sanitari per i cittadini lombardi.

Regione Lombardia ha istituito una Cabina di Regia permanente con il compito di coordinare tutte le attività necessarie al contenimento delle liste di attesa e al miglioramento dei tempi di risposta del sistema sanitario regionale. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta, su. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

