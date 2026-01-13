Sanità | in Lombardia una cabina di regia permanente per ridurre le liste d' attesa
Regione Lombardia ha istituito una Cabina di Regia permanente per coordinare le iniziative volte a ridurre le liste di attesa e migliorare i tempi di risposta del sistema sanitario regionale. Questo organismo mira a ottimizzare le risorse e garantire un accesso più rapido e efficiente ai servizi sanitari per i cittadini lombardi.
Regione Lombardia ha istituito una Cabina di Regia permanente con il compito di coordinare tutte le attività necessarie al contenimento delle liste di attesa e al miglioramento dei tempi di risposta del sistema sanitario regionale. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta, su. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Sanità pubblica, le proposte di Bandecchi e Caputo per migliorare il sistema ospedaliero e ridurre le liste d'attesa
Leggi anche: Sanità e liste d'attesa, Esposito (FdI) si rivolge alla Giunta e all'assessora Mazzoni: "Cosa farete per ridurre i tempi infiniti?"
Liste d'attesa, in Lombardia una cabina di regia permanente - Regione Lombardia ha istituito una Cabina di regia permanente con il compito di "coordinare tutte le attività necessarie al contenimento" delle liste di attesa e al miglioramento dei tempi di risposta ... ansa.it
Sanità in Lombardia e liste d’attesa infinite: la Regione fa un tentativo con la Cabina di Regia permanente - Regione Lombardia vara una cabina di regia permanente per il coordinamento delle liste d'attesa. comozero.it
Liste d’attesa, nasce la “Cabina di Regia” regionale: obiettivi specifici per ogni Asst - La Giunta lombarda approva lo strumento permanente per coordinare le agende e monitorare i tempi di risposta. varesenews.it
Sanità, la Lombardia lancia la “super intramoenia”. Di Francesco Lo Torto x.com
Regione Lombardia istituisce una Cabina di Regia per ridurre le liste d’attesa sanitarie. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.