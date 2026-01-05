Prorogato il Park di Natale | i posti auto vicini al centro restano gratuiti per tutto gennaio

Il parcheggio dietro all'ex Silos, con 450 posti auto, rimarrà gratuito fino al 31 gennaio. La proroga del progetto del Park di Natale, attivo dal 19 novembre, consente ai visitatori di parcheggiare senza costi aggiuntivi nel periodo dei saldi. Questa iniziativa mira a favorire gli acquisti nel centro cittadino, offrendo un'opportunità di sosta comoda e gratuita durante tutto il mese di gennaio.

