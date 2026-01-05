Prorogato il Park di Natale | i posti auto vicini al centro restano gratuiti per tutto gennaio
Il parcheggio dietro all'ex Silos, con 450 posti auto, rimarrà gratuito fino al 31 gennaio. La proroga del progetto del Park di Natale, attivo dal 19 novembre, consente ai visitatori di parcheggiare senza costi aggiuntivi nel periodo dei saldi. Questa iniziativa mira a favorire gli acquisti nel centro cittadino, offrendo un'opportunità di sosta comoda e gratuita durante tutto il mese di gennaio.
I 450 posti auto del parcheggio dietro all'ex Silos restano gratuiti fino a fine gennaio. Il progetto del Park di Natale, già libero da tariffe dall'inaugurazione lo scorso 19 novembre, è infatti stato prorogato al 31 di questo mese, per permettere gli acquisti in centro nel periodo dei saldi. A. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Park Liberty finalmente operativo: 466 posti auto nel centro di Lecce
Leggi anche: Shopping e attività in centro per le feste, a Castelsangiovanni parcheggi blu gratuiti fino al 7 gennaio
Il “Park di Natale” al Silos di Trieste continuerà ad accogliere gratuitamente i mezzi di triestini e turisti fino al 31 gennaio - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.