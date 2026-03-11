Nuoto sincronizzato | le ondine della Libertas brillano a Ostia e a Verona

Nel fine settimana, le atlete della Libertas Nuoto Novara si sono distinte ai Campionati italiani invernali Juniores di nuoto sincronizzato, tenutisi a Ostia dal 5 all'8 marzo. Quattro giovani atlete si sono messe in evidenza, tra cui Maddalena Mazzini, nata nel 2010, che ha gareggiato nel solo, segnando un momento importante per la squadra. La competizione ha visto anche altre rappresentanti della società in diverse discipline.

Altro weekend di successi per le ragazze del nuoto sincronizzato della Libertas Nuoto Novara. Quattro "ondine" hanno brillato ai Campionati italiani invernali Juniores – agonismo, svoltisi a Ostia dal 5 all'8 marzo scorsi: Maddalena Mazzini (2010) ha partecipato alla gara del solo, primo.