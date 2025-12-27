Nuoto Lisa Angiolini trascinatrice della Virtus Buonconvento Conquistato il terzo posto nel campionato di Serie A1
Virtus Buonconvento sul podio nazionale femminile del nuoto. Nel campionato italiano a squadre, lo "scudetto" del nuoto, le atlete virtussine si sono regalate un sogno: terzo posto in Serie A1 femminile, alle spalle del Circolo Canottieri Aniene e della In Sport Rane Rosse (Milano). Il podio nazionale in A1 è un risultato quasi incredibile: la società si tiene dietro, oltre alla Florentia, anche il Veneto, le squadre torinesi, Imola, l’Aurelia Nuoto e altri team blasonati. Manco a dirlo, la capitana Lisa Angiolini (foto) è stata la trascinatrice, partendo con 2’09’’ nei 200 misti, crono di livello internazionale (931 punti); Alessandra Leoni ha timbrato il suo personal best nei 200 stile libero (1’59’’) e Angiolini è tornata in acqua con il 100 rana da 1’04’’ (quasi 1000 punti!). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
