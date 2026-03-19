L'amministratore delegato di Sogin annuncia un'intensa fase di lavori con un investimento di 428 milioni di euro, concentrata sul decommissioning degli impianti nucleari. Si prevedono significativi avanzamenti nelle attività di smantellamento e gestione delle scorie radioattive, mentre l'azienda si prepara a incrementare le operazioni nel settore nucleare italiano. La pianificazione di questi interventi mira a rispettare le scadenze previste per il processo di smantellamento.

Il nodo energia riporta al centro il nucleare. Artizzu, amministratore delegato di Sogin, prevede più appalti, più cantieri e un ruolo crescente per le imprese italiane Ilnuclearetorna al centro del dibattito energetico e, mentre si discute di futuro, c’è un presente fatto dicantieri, lavori e miliardi già messi sul tavolo. A fare il punto èGian Luca Artizzu, amministratore delegato diSogin, la società pubblica controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari italiani (Latina, Garigliano, Trino Vercellese, Caorso). “Quest’anno” spiega aIl Sole 24 Ore, “verranno assegnati lavori per poco meno di430 milioni di euro, portando così il totale a1,1 miliardi“, una cifra significativa che segna un cambio netto rispetto al passato recente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nucleare, Artizzu (Sogin): ‘Pioggia di lavori per 428 milioni e accelerazione nel decomissioning’

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