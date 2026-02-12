Nucleare Artizzu Sogin | Non possiamo fermarci al 2050 serve piano di lungo periodo

Artizzu di Sogin sottolinea che l’Italia non può fermarsi alle decisioni sul nucleare previste per il 2050. Durante un intervento, ha spiegato che investire in tecnologie con una vita utile di 60-80 anni richiede di pensare a un piano di lungo periodo. Secondo lui, bisogna costruire oggi un ecosistema industriale e culturale che possa sostenere le future generazioni. Ha anche ricordato l’importanza di informare correttamente sui costi di questa strada.

Il ritorno del nucleare in Italia sembra sempre più vicino. Secondo Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin (Società gestione impianti nucleari), la legge delega che il governo sta prendendo in considerazione può essere "un'ottima piattaforma per affrontare in modo completo i vari aspetti che possono contribuire al ritorno della produzione elettrica da fonte nucleare in Italia". L'Ad ha ribadito, nel corso di una intervista al giornale Diritto&Affari, come la missione primaria al momento sia quella dello smantellamento delle centrali nucleari presenti sul territorio italiano e al contempo la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

