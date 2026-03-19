Novara stuprata dal nordafricano | ammazzato per vendetta La sentenza spiazza tutti

A Novara, un uomo di 34 anni di Borgo Ticino è stato assolto dalla Corte d'Assise dopo essere stato accusato di aver ucciso una persona in seguito a una presunta violenza sessuale e a una vendetta. La sentenza, pronunciata lo scorso febbraio, ha chiarito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La vicenda ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori.

Un presunto omicidio per vendetta dopo una violenza sessuale. La Corte d'Assise di Novara ha assolto lo scorso febbraio con la formula "per non aver commesso il fatto” nei confronti di Nicolas Davanzo, 34 anni di Borgo Ticino, e della sua fidanzata F. D., 29 anni. In questo modo è caduto l'impianto accusatorio che vedeva nei due i responsabili dell’efferato omicidio di Fadili Charaf, il giovane pusher marocchino di 28 anni trovato senza vita, accoltellato, la sera del 25 luglio 2024 nei boschi di via Vecchia Ticino a Oleggio. Stando alla ricostruzione del pm si era trattato di una vendetta privata. La ragazza infatti, solo pochi giorni prima, aveva denunciato di essere stata vittima di uno stupro brutale proprio da parte di Charaf. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Novara, stuprata dal nordafricano: ammazzato per vendetta. La sentenza spiazza tutti Articoli correlati Stuprata a Novara da un nordafricano e accusata col fidanzato di omicidio per vendetta: i giudici popolari li assolvonoÈ rimasta relegata ai giornali locali la sentenza clamorosa del febbraio scorso, legata a uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi... Leggi anche: Sentenza choc, perché per i giudici la 18enne non fu stuprata. “Consenziente anche se aveva bevuto”