Una recente sentenza a Ravenna ha affermato che la giovane di 18 anni, coinvolta in un episodio avvenuto nel 2017 e filmato durante un rapporto, non fu vittima di violenza sessuale. Secondo i giudici, la ragazza era consenziente, anche se aveva consumato alcol. La decisione ha suscitato discussioni sul confine tra consenso e coercizione in casi di intossicazione.

Ravenna, 25 gennaio 2026 – Consenziente, anche se aveva bevuto. Per i giudici, non ci fu violenza sessuale la notte – quella tra il 5 e il 6 ottobre del 2017 – nella quale fu filmata da un ragazzo mentre aveva un rapporto con un amico del primo. Dichiarando inammissibile il ricorso dell’accusa, la Cassazione ha fatto diventare definitiva l’assoluzione dei due imputati, perché “il fatto non costituisce reato”, chiudendo una vicenda giudiziaria durata oltre sette anni. Le accuse di violenza sessuale di gruppo. I due dovevano rispondere di violenza sessuale di gruppo e per induzione con abuso delle condizioni della ragazza, allora diciottenne, che aveva bevuto vino e superalcolici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Sentenza choc, perché per i giudici la 18enne non fu stuprata. "Consenziente anche se aveva bevuto"

"Consenziente anche se ubriaca", la Cassazione chiude il caso: assolti due uomini accusati di violenza su una 18enneLa Cassazione ha recentemente chiuso il caso relativo alla presunta violenza su una ragazza di 18 anni, assolvendoli.

Cassazione: ‘Consenziente anche se ubriaca’. Assolti due stranieriLa Cassazione ha stabilito che una donna può esprimere il proprio consenso anche in stato di ebbrezza.

