Nella notte sono stati definiti i quarti di finale di Champions League con il Barcellona che ha ottenuto una vittoria significativa, il Liverpool e l’Atletico Madrid che hanno assicurato il passaggio del turno. Le partite di ieri hanno chiuso il quadro delle qualificazioni, creando un quadro di incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane e che coinvolgono alcune delle squadre più note del continente.

Nella serata di ieri si è completato il mosaico dei quarti di finale di Champions League, delineando incroci che promettono di infiammare il continente. Il Barcellona di Hansi Flick ha letteralmente polverizzato il Newcastle con un 7-2 tennistico al Camp Nou, chiudendo la pratica con un aggregato di 8-3 che non ammette repliche. Nonostante un primo tempo di fiera resistenza da parte dei Magpies, trascinati dalla doppietta di Elanga, la ripresa si è trasformata in un monologo blaugrana: le firme di Bernal, Fermin, Lewandowski (doppietta) e Raphinha hanno sancito il crollo degli inglesi, funestato anche dall’infortunio muscolare alla coscia per Sandro Tonali, le cui condizioni saranno monitorate con estrema apprensione dallo staff medico della Nazionale in vista degli impegni azzurri. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Notte di verdetti e di crolli: il Barcellona spaventa l’Europa, Liverpool e Atletico ai quarti

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