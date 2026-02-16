La schedina | Notte di verdetti | Barcellona a Girona e il posticipo di Serie A

Il calcio europeo si accende con una partita cruciale tra Barcellona e Girona, giocata lunedì 16 febbraio 2026, a causa della sospensione del campionato. La sfida si svolge in una serata che promette emozioni forti, coinvolgendo i due club catalani in una battaglia determinante per la classifica. Nel frattempo, in Italia, il posticipo di Serie A apre una finestra su una giornata ricca di partite importanti.

Lunedì 16 febbraio 2026, il calcio europeo si concede un posticipo di altissimo profilo che attraversa i principali campionati e le coppe nazionali più prestigiose. In una serata caratterizzata da incroci tra realtà diametralmente opposte e scontri diretti per il primato, la narrazione sportiva si sposta dai campi della Serie A alle calde atmosfere della Championship inglese, fino al fascino intramontabile della FA Cup. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 16022026 19:00 ROMANIA: Superliga Dinamo Bucarest – Unirea Slobozia Multigol 2 – 4 squadra casa 16022026 20:30 INGHILTERRA: FA Cup Macclesfield – Brentford Combo 2 + Multigol 2 – 6 16022026 20:30 SERIE C: Girone A Pergolettese – Brescia Squadra ospite vince almeno un tempo 16022026 20:45 ITALIA: Serie A Cagliari – Lecce Multigol 1 – 3 casa + 0 – 2 ospite 16022026 21:00 INGHILTERRA: Championship Coventry – Middlesbrough Gol + Over 2,5 16022026 21:00 SPAGNA: La Liga Girona – Barcellona 2 + Over 1,5 In Italia, i riflettori sono puntati sulla Unipol Domus per la sfida tra Cagliari e Lecce. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

