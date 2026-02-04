Le nuove regole dell’EBA, entrate in vigore dall’11 gennaio, cambiano il modo in cui le banche valutano le aziende. Ora, i criteri ESG sono al centro delle decisioni di credito. Confartigianato Arezzo ha già messo in campo servizi specifici per aiutare le imprese a rispettare queste nuove linee guida. Una risposta concreta alle sfide di un settore che deve adattarsi rapidamente alle normative europee.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Dall’11 gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove linee guida EBA (European Banking Authority), secondo le quali la sostenibilità è parte integrante della valutazione del credito da parte delle banche. In altre parole i criteri ESG e la loro applicazione all’interno di un’azienda diventano parametri indispensabili che influiscono sull’accesso al credito. Confartigianato Imprese Arezzo supporta già molte aziende con un team specializzato in servizi e strumenti ESG e Sostenibilità, e un brand dedicato, ConfESG (organizzazione nata in seno a Confartigianato Imprese a livello nazionale) che ha ottenuto già importanti riconoscimenti, anche a livello europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Secondo le nuove linee guida Eba, i criteri Esg diventano centrali per le aziende. Confartigianato Arezzo risponde con servizi concreti

Approfondimenti su Eba LineeGuida

Le nuove linee guida alimentari negli Stati Uniti, promosse dall'amministrazione Trump con il motto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Eba LineeGuida

Argomenti discussi: Ictus ischemico acuto, cosa cambia con le linee guida 2026; Alcol e salute, allarme degli epatologi sulle nuove linee guida USA.; La gestione del rischio terze parti nelle nuove EBA Guidelines - DB - DB; Obesità: dall’OMS le prime linee guida globali sui farmaci GLP-1.

Depressione: pubblicate le nuove linee guida USA sullo screeningL’edizione 2016 delle linee guida redatte dall’USPSTF danno grande risalto alla depressione in gravidanza e nel post-partum, ‘ufficializzando’ e dando adeguato risalto ad un problema che nonostante ... quotidianosanita.it

Le nuove linee guida Oms per ridurre il rischio di demenza attraverso uno stile di vita salutareLa demenza sta diventando rapidamente un problema di salute pubblica e riguarda all’incirca 50 milioni di persone in tutto il mondo. Si può attivamente ridurre il rischio di sviluppare la malattia ... quotidianosanita.it

PUNTI DI VISTA – Mostra fotografica All’interno del Carnevale di Foiano della Chiana arriva Punti di Vista, la mostra fotografica organizzata dal Comune di Foiano della Chiana e Confartigianato Arezzo. Otto fotografi hanno raccontato Foiano della Chiana l - facebook.com facebook