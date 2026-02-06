Chikungunya | le nuove linee guida per i viaggiatori

Da oggi, le autorità sanitarie italiane hanno aggiornato le linee guida per chi viaggia in aree a rischio. Sono state introdotte nuove raccomandazioni sui vaccini e sulla profilassi da seguire prima di partire. Le indicazioni puntano a tutelare i viaggiatori e a ridurre il rischio di contagio. Chi si prepara a partire deve consultare le nuove istruzioni e seguire le raccomandazioni per proteggersi dal virus Chikungunya.

Cosa: Presentazione delle nuove linee guida nazionali per la vaccinazione contro il virus Chikungunya e indicazioni per la profilassi dei viaggiatori.. Dove e Quando: Documento redatto a gennaio 2026 e presentato ufficialmente a Roma il 6 febbraio 2026 durante un webinar tecnico-scientifico.. Perché: Fornire uno strumento di prevenzione strutturato contro una minaccia virale emergente, facilitando l'accesso ai nuovi vaccini disponibili in Italia.. La salute globale si trova oggi ad affrontare sfide sempre più complesse, dove i confini geografici delle malattie tropicali si dissolvono sotto la spinta dei cambiamenti climatici e della mobilità internazionale.

