Questa mattina, la vicenda delle due badanti accusate di circonvenzione di incapace si è conclusa con un'archiviazione definitiva. I giudici hanno assolto le due donne con formula piena, ritenendo che non ci fosse stata alcuna circonvenzione nei confronti dell’anziana che si prendevano cura. La vicenda, che aveva fatto molto discutere, si è così chiusa senza condanne.

Erano stati accusati di circonvenzione di incapace nei confronti di una anziana che accudivano in qualità di badanti ed erano finiti a processo. Ieri però è arrivata la svolta: la coppia, due sessantenni assistiti dagli avvocati Costanza Malerba e Luca Betti, è stata assolta dal tribunale di Prato con formula piena, "perché il fatto non sussiste". A mettere in moto l’inchiesta furono, cinque anni fa, i familiari dell’anziana. Secondo quanto era emerso dalle indagini, i due si prendevano cura dell’anziana e del fratello, appartenenti a una ricca famiglia pratese. Marito e moglie vivevano a casa dei due fratelli e, nel tempo, avrebbero preso in mano le redini della gestione dell’ingente patrimonio della pensionata quando le sue condizioni di salute erano poi peggiorate, riscuotendo gli affitti e pensando a tutto in modo da mandare avanti la casa fino al giorno in cui l’anziana è morta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Badanti finiti a processo: "Non fu circonvenzione". Assolti con formula piena

