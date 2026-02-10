Accudisce un malato semi paralizzato e si fa intestare il testamento | badante a processo per circonvenzione d' incapace

Da anconatoday.it 10 feb 2026

Una donna che si prende cura di un uomo malato e semi paralizzato finisce sotto processo per circonvenzione d’incapace. La badante, che aveva assistito anche l’anziana madre del paziente, si sarebbe fatta intestare il testamento dell’uomo, approfittando della sua condizione. Ora si attende la decisione della giustizia.

ANCONA – Una malattia, un figlio che rimane solo, senza parenti. Si sarebbe approfittato di lui la badante che prima accudiva l'anziana madre e poi è rimasta in casa a badare al figlio affetto da una grave patologia degenerativa che lo aveva costretto a letto, semi paralizzato. La donna, 58 anni.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

