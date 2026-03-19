Il Presidente della Repubblica ha tenuto una lectio magistralis all’università di Salamanca, in Spagna, alla presenza del re Filippo VI. Durante l’evento, ha ribadito il suo no all’uso della forza al di fuori delle regole. In quell’occasione, gli è stata conferita una laurea honoris causa. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle formalità istituzionali e accademiche.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato una una lectio magistralis all'università di Salamanca (Spagna), alla presenza del re di Spagna Filippo VI, dove gli è stata conferita una laurea honoris causa. Dalle sue parole è emersa chiaramente l'esortazione, rivolta ai leader europei, a riprendersi il proprio ruolo a livello internazionale. "Dobbiamo ritrovare l'ambizione dei leader che, nel 1951, nel preambolo del Trattato della Comunità del carbone e dell'acciaio, posero queste parole: 'Convinti che il contributo che un'Europa organizzata e viva può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "No all'uso della forza fuori dalle regole"

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