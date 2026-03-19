Il Presidente della Repubblica ha parlato a Salamanca durante una lectio magistralis, esprimendo chiaramente il suo no ai sovranismi assoluti e all’uso della forza che non rispetti le regole internazionali. Ha anche invitato l’Europa a opporsi all’ampliamento del conflitto, sottolineando l’importanza di mantenere un approccio responsabile nelle questioni di politica internazionale.

DALLA NOSTRA INVIATASALAMANCA (SPAGNA) - In gioco c’è la libertà, una conquista «resa possibile e consolidata grazie al coraggio e alla visione dei padri d’Europa» e che non possiamo più considerare acquisita, «così come quella di vivere in pace». È il senso della lunga e corposa lectio magistralis scandita da Sergio Mattarella a Salamanca, dove ha ricevuto un dottorato honoris causa perché, secondo la motivazione dei docenti della facoltà di Filologia e Lettere di una delle più antiche università del continente, «crede nell’umanesimo, nell’europeismo e nella concordia tra i popoli». Davanti al re Felipe VI, il presidente della... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Mattarella: «No a sovranismi assoluti e all'uso della forza fuori da regole internazionali. L'Europa dica no all'ampliamento del conflitto»

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