Mattarella | No all’uso della forza fuori da regole internazionali L’Europa dica no alla guerra

Il presidente della Repubblica ha affermato che l’uso della forza al di fuori delle regole internazionali deve essere escluso, invitando l’Europa a opporsi alla guerra. Ha anche sottolineato che la pace si raggiunge attraverso condizioni di giustizia e inclusione, precisando che non si tratta di un semplice equilibrio, ma di un processo che richiede rispetto delle regole e assenza di conflitti armati.

«La pace non coincide con qualsiasi equilibrio ma si realizza in presenza di condizioni di giustizia e di inclusione ». Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio magistralis all’ Università di Salamanca, in Spagna, dopo che gli è stato conferita l’onorificenza accademica di Dottore honoris causa. «Pensiamo – continua – all’articolo 2 della Carta (dell’Onu, ndr.) che dispone: ‘I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite’. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Mattarella: «No a sovranismi assoluti e all'uso della forza fuori da regole internazionali. L'Europa dica no all'ampliamento del conflitto»DALLA NOSTRA INVIATASALAMANCA (SPAGNA) - In gioco c’è la libertà, una conquista «resa possibile e consolidata grazie al coraggio e alla visione dei... Leggi anche: Iran, il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella: «Italia non parteciperà a guerra, uso basi in rispetto accordi internazionali» Approfondimenti e contenuti su Mattarella No all'uso della forza fuori... Temi più discussi: Mattarella: Tocca a Ue saper dire no ad ampliamento conflitti e perenne instabilità; Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa: L'Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran; Consiglio supremo di Difesa al Quirinale: Non partecipiamo alla guerra, grave rischio terrorismo; Referendum giustizia, il Sì arruola pure Mattarella sui social. Dopo la telefonata del Quirinale il post viene rimosso. La lectio di Mattarella: no a sovranismi assoluti e all’uso della forza fuori dalle regoleIl presidente a Salamanca per il dottorato honoris causa alla presenza del re di Spagna Filippo VI: L’Europa dica no all’ampliamento del conflitto ... msn.com Mattarella, il discorso a Salamanca: «No a sovranismi assoluti e all'uso della forza fuori dalle regole internazionali. Le fondamenta dell'Ue non cederanno a chi vuole ...Il discorso del Presidente della Repubblica a Salamanca, dove sta tenendo una lectio magistralis: «Cresce l'insofferenza alle regole condivise, in nome di un presunto sovranismo assoluto» ... roma.corriere.it "L'Europa deve dire no all'ampliamento del conflitto. Stop all'uso della forza". Un monito che arriva dal Presidente della Repubblica Mattarella, oggi a Salamanca dove ha ricevuto una laurea honoris causa alla presenza di Re Felipe x.com Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si trova all'università di Salamanca, dove ha ricevuto una laurea honoris causa e ha tenuto una lectio magistralis. #ANSA - facebook.com facebook