Mattarella | No all’uso della forza fuori da regole internazionali L’Europa dica no alla guerra

Da open.online 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha affermato che l’uso della forza al di fuori delle regole internazionali deve essere escluso, invitando l’Europa a opporsi alla guerra. Ha anche sottolineato che la pace si raggiunge attraverso condizioni di giustizia e inclusione, precisando che non si tratta di un semplice equilibrio, ma di un processo che richiede rispetto delle regole e assenza di conflitti armati.

«La pace non coincide con qualsiasi equilibrio ma si realizza in presenza di condizioni di giustizia e di inclusione ». Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio   Mattarella, nella lectio magistralis all’ Università di Salamanca, in Spagna, dopo che gli è stato conferita l’onorificenza accademica di Dottore honoris causa. «Pensiamo – continua – all’articolo 2 della Carta (dell’Onu, ndr.) che dispone: ‘I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite’. 🔗 Leggi su Open.online

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