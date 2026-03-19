Nizza-Paris Saint Germain sabato 21 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Parigini a Nizza senza Barcola a caccia dei 3 punti

Sabato 21 marzo 2026 alle 21:00 si affrontano Nizza e Paris Saint Germain in una partita di Ligue 1. I parigini, senza Barcola, sono alla ricerca dei tre punti dopo aver liquidato il Chelsea con otto gol in una vittoria netta e senza dubbi. La formazione di Luis Enrique scende in campo con l’obiettivo di conquistare la vetta, mentre il Nizza cerca di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Liquidato con 8 gol il Chelsea in un dominio incontrastato per tutti i 180 minuti il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo del Nizza di Puel per prendersi il primato in Ligue1. Intanto gli Aiglons con la vittoria di Angers tirano un sospiro di sollievo e mandano a 8 punti di distacco dal terzultimo posto. C’è ancora molto da lavorare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nizza-Paris Saint Germain (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Parigini a Nizza senza Barcola a caccia dei 3 punti Articoli correlati Nizza-Paris Saint Germain (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLiquidato con 8 gol il Chelsea in un dominio incontrastato per tutti i 180 minuti il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo del... Paris Saint Germain-Metz (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici, convocati. Vittoria senza subire gol per i pariginiDopo aver espugnato il Louis II con grande fatica il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna sul terreno amico per affrontare il fanalino di coda... Una selezione di notizie su Nizza Paris Saint Germain sabato 21... Temi più discussi: quote Nizza PSG: il pronostico sui parigini; PSG, Luis Enrique: Dobbiamo adattarci dopo l'infortunio di Barcola verso la trasferta di Nizza; Ligue 1, Nizza-PSG streaming gratis: dove vedere la diretta tv live; Dove vedere PSG-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Pronostico Nizza vs Paris Saint-Germain – 21 Marzo 2026Il confronto di Ligue 1 tra Nizza e Paris Saint-Germain promette intensità e tecnica all’Allianz Riviera. L’appuntamento del 21 Marzo 2026 alle 21:00 segna un ... news-sports.it Ligue 1, cade il Paris Saint Germain: il Nizza vince 1-0Il Nizza riesce a battere il Paris Saint Germain. Gli uomini allenati da Christophe Galtier si sono imposti per 1-0 nella gara valida per la 27ª giornata di Ligue 1. Il Paris Saint Germain, forse già ... calcioinpillole.com Place Saint-André des Arts, Paris 6e #parismaville #parisjetaime #parisvibes facebook