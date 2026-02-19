Paris Saint Germain-Metz sabato 21 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici convocati Vittoria senza subire gol per i parigini

Il Paris Saint Germain ha battuto il Metz sabato sera alle 21:05, mantenendo la porta inviolata. La vittoria arriva dopo una trasferta difficile al Louis II, dove i parigini hanno faticato a segnare. Questa sera, i padroni di casa cercano di confermare il buon momento contro una squadra che occupa l’ultimo posto in classifica. I tifosi attendono una prestazione convincente sul proprio campo, con la speranza di ottenere altri punti utili.

Dopo aver espugnato il Louis II con grande fatica il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna sul terreno amico per affrontare il fanalino di coda Metz. Partita complicata quella contro i monegaschi, capaci di portarsi in doppio vantaggio prima di essere raggiunti a fine primo tempo e di mettere la freccia con Douè nella ripresa. L'espulsione di Golovin ha aiutato ma la qualificazione.

Paris Saint Germain-Metz (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronosticiIl Paris Saint Germain di Luis Enrique ha vinto la partita contro il Monaco, ma la vittoria è arrivata con molta fatica.

Metz-Paris Saint Germain (sabato 13 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Larga vittoria esterna per i pariginiL'incontro tra Metz e Paris Saint Germain, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:00, rappresenta una sfida importante per i parigini nel ritorno in Ligue 1 dopo il pareggio a reti inviolate contro il San Mames.

