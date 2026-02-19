Paris Saint Germain-Metz sabato 21 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici convocati Vittoria senza subire gol per i parigini
Il Paris Saint Germain ha battuto il Metz sabato sera alle 21:05, mantenendo la porta inviolata. La vittoria arriva dopo una trasferta difficile al Louis II, dove i parigini hanno faticato a segnare. Questa sera, i padroni di casa cercano di confermare il buon momento contro una squadra che occupa l’ultimo posto in classifica. I tifosi attendono una prestazione convincente sul proprio campo, con la speranza di ottenere altri punti utili.
Dopo aver espugnato il Louis II con grande fatica il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna sul terreno amico per affrontare il fanalino di coda Metz. Partita complicata quella contro i monegaschi, capaci di portarsi in doppio vantaggio prima di essere raggiunti a fine primo tempo e di mettere la freccia con Douè nella ripresa. L’espulsione di Golovin ha aiutato ma la qualificazione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Paris Saint Germain-Metz (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronosticiIl Paris Saint Germain di Luis Enrique ha vinto la partita contro il Monaco, ma la vittoria è arrivata con molta fatica.
Metz-Paris Saint Germain (sabato 13 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Larga vittoria esterna per i pariginiL'incontro tra Metz e Paris Saint Germain, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:00, rappresenta una sfida importante per i parigini nel ritorno in Ligue 1 dopo il pareggio a reti inviolate contro il San Mames.
Pronostico Paris Saint-Germain vs Metz – 21 Febbraio 2026Nel contesto del Ligue 1, il match tra Paris Saint-Germain e Metz si gioca il 21 Febbraio 2026 alle 21:05 al Parc des Princes. Una sfida che cattura ... news-sports.it
Pronostic PSG vs Metz 21/02/2026 : une montagne infranchissable pour les MessinsAnalyse et pronostics d'experts pour le choc PSG vs Metz. Retrouvez nos 3 conseils phares pour cette 23ème journée de Ligue 1, le 21 février 2026 à 21h05. goal.com
C’era una volta il Paris Saint-Germain. Non quello delle luci al neon e delle presentazioni hollywoodiane. Non quello di Neymar o Kylian Mbappé. Era un club giovane, nato nel 1970 da una fusione quasi politica più che romantica, con l’idea ambiziosa di dar - facebook.com facebook
Che serataccia per il Marsiglia Il Paris Saint-Germain stravince il Classique contro l’OM segnando addirittura 5 gol: doppietta di Dembélé, reti di Kvara e Lee e l’autogol di Medina La squadra di Luis Enrique mantiene il 1° posto a +2 sul Lens e chiude virtu x.com