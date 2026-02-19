Il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha vinto la partita contro il Monaco, ma la vittoria è arrivata con molta fatica. Sabato 21 febbraio 2026, alle 21:05, i parigini tornano a giocare allo stadio Parc des Princes contro il Metz, ultima in classifica. La squadra di casa cerca punti importanti per risalire la classifica, mentre il Metz spera di ottenere una sorpresa. La partita si preannuncia combattuta, con i padroni di casa decisi a sfruttare il vantaggio del proprio campo.

Dopo aver espugnato il Louis II con grande fatica il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna sul terreno amico per affrontare il fanalino di coda Metz. Partita complicata quella contro i monegaschi, capaci di portarsi in doppio vantaggio prima di essere raggiunti a fine primo tempo e di mettere la freccia con Douè nella ripresa. L’espulsione di Golovin ha aiutato ma la qualificazione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Paris Saint Germain-Metz (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

