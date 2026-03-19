Un nuovo manga romantico intitolato Nina the Starry Bride sta per arrivare nelle librerie, pronto a catturare l’attenzione dei lettori appassionati di storie d’amore. Si tratta di un’opera che combina illustrazioni suggestive e una narrazione coinvolgente, ideale per chi cerca una lettura che riscaldi il cuore. La pubblicazione è prevista a breve, e gli appassionati attendono con entusiasmo l’uscita.

Un manga dalla grande componente romantica sta arrivando nei nostri scaffali e non bisogna farselo sfuggire. Di chi stiamo parlando? Beh scopriamolo nelle prossime righe. Nina the Starry Bride -©J-POP Manga Il nostro destino è davvero deciso da una buona o una cattiva stella? Sembra essere decisamente un’ottima stella quella che illumina il futuro di Nina, orfana dagli occhi di una rara tonalità di azzurro che dall’oggi al domani passa dalla vita di strada a essere accolta nella corte reale! Ma diventare una perfetta principessa non sarà così semplice. Arriva in edizione italiana dal 31 marzo, a marchio J-POP Manga, una novità dai disegni straordinari che i lettori di romance aspettavano da tempo: Nina the Starry Bride di Rikachi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nina the Starry Bride è il manga romantico che il scalderà il cuore

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