Il beauty look da Florida bride di Venus Williams romantica più che mai

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex campionessa di tennis ha sposato l'attore Andrea Preti a Palm Beach, dov'è cresciuta con la sorella Serena. Wedding look all'insegna della femminilità, con audace rossetto rosso viniico per la cerimonia serale e smalto baby pink con decorazioni bianche effetto velo ricamato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il beauty look da florida bride di venus williams romantica pi249 che mai

© Vanityfair.it - Il beauty look da Florida bride di Venus Williams, romantica più che mai

Leggi anche: Venus Williams si è sposata: nozze da favola in Florida con Andrea Preti, 5 giorni di festa

Leggi anche: Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in Florida | FOTO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

beauty look florida brideIl beauty look da Florida bride di Venus Williams, romantica più che mai - L'ex campionessa di tennis ha sposato l'attore Andrea Preti a Palm Beach, dov'è cresciuta con la sorella Serena. vanityfair.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.