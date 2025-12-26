Il beauty look da Florida bride di Venus Williams romantica più che mai
L'ex campionessa di tennis ha sposato l'attore Andrea Preti a Palm Beach, dov'è cresciuta con la sorella Serena. Wedding look all'insegna della femminilità, con audace rossetto rosso viniico per la cerimonia serale e smalto baby pink con decorazioni bianche effetto velo ricamato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
