Nicolò Brigante, 24 anni, è originario di Napoli e lavora come influencer e imprenditore digitale. È diventato noto al pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2026, dove è uno dei concorrenti più giovani. Sul suo profilo Instagram conta oltre 200 mila follower e ha una fidanzata di cui condivide spesso le foto.

Nicolò Brigante è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, tra i più giovani di questa edizione. Dopo Uomini e Donne, ecco che il giovane siciliano torna sul piccolo schermo, con un’esperienza totalmente diversa. Insieme agli altri coinquilini, entra nella Casa più spiata d’Italia durante la prima puntata in onda martedì 17 marzo 2026. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul suo conto. Nicolò Brigante del GF Vip 2026: età, di dov’è, famiglia. Leggi anche: Chi è Ibiza Altea: origini, figlio, lavoro, com’è morto il fidanzato. Nato nel 1994 a Catania, nel 2026 il giovane gieffino compie 30 anni. Ragazzo solare e determinato, fa parte di una famiglia molto unita. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Chi è Nicolò Brigante: età, origini, lavoro, perché è famoso, fidanzata, Instagram

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Aggiornamenti e notizie su Nicolò Brigante

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