Nicolò Brigante | chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026 ex tronista di Uomini e Donne

Nicolò Brigante è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026. Ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di partecipare al reality show per la prima volta in questa veste. La sua presenza nel programma è stata annunciata recentemente, suscitando interesse tra il pubblico. Brigante si prepara quindi a vivere questa nuova esperienza televisiva, dopo aver fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo come volto noto in televisione.

Nicolò Brigante torna sotto i riflettori televisivi. Questa volta non come tronista di Uomini e Donne, ma come concorrente del Grande Fratello Vip 2026. A distanza di anni dalla sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, infatti, il modello e influencer siciliano entra nella casa più spiata d'Italia. La nuova edizione del GF VIP 8 sarà condotta da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto. Nicolò Brigante nasce nel 1994 a Catania e ha 32 anni. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026, cresce a Scordia, in Sicilia, territorio a cui è profondamente legato e che spesso cita come punto di riferimento personale e professionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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