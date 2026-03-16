I look degli Oscar 2026 | da Anne Hathaway a Nicole Kidman sul red carpet piume e strascichi

Sul red carpet degli Oscar 2026, attrici come Anne Hathaway, Nicole Kidman, Emma Stone e Demi Moore hanno sfoggiato look ricchi di piume e strascichi, attirando l’attenzione con abiti eleganti e ricercati. La serata ha visto protagonisti outfit che mescolano dettagli sofisticati e stile senza tempo, confermando l’importanza dell’alta moda in questa occasione. Gli abiti indossati dalle protagoniste hanno fatto da cornice a una notte dedicata alla celebrazione del cinema.

Da Anne Hathaway a Demi Moore, da Emma Stone a Nicole Kidman: ecco gli abiti visti sul red carpet degli Oscar 2026, serata all'insegna dell'eleganza assoluta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gioielli da Oscar: i più spettacolari, scintillanti, abbaglianti e preziosi di sempre sul red carpet degli Academy AwardsQuello che salta all'occhio passando in rassegna le immagini dell'evento, è che, anche negli anni in cui gli abiti erano più semplici rispetto a... Kirsten Dunst e Jesse Plemons, Paul Mescal e Gracie Abrams: le coppie sul red carpet degli Oscar 2026Anche quest'anno, la cerimonia degli Oscar è stata l'occasione per organizzare un appuntamento romantico per le star invitate (o nominate) +++dropcap... Contenuti e approfondimenti su Anne Hathaway Temi più discussi: Oscar 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Timothée Chalamet a Elle Fanning. FOTO; Oscar 2026: guarda il red carpet con tutti i look delle star e vota il tuo preferito; Oscar 2026, pagelle look: Jessie Buckley sbaglia tutto (4), Zoe Saldana chic (8), Anne Hathaway teatrale (7), Demi Moore impeccabile (8); Oscar 2026: tutti i look delle star sul red carpet. Anne Hathaway e Anna Wintour agli Oscar 2026 hanno citato Il Diavolo veste Prada in un delizioso cameoMentre la Wintour era vestita con Dior di Jonathan Anderson, la Hathaway - o Emily - ha reso omaggio a Valentino ... vogue.it Anne Hathaway Divina agli Oscar 2026 in Valentino haute couture: l'abito con fiori di ciliegio e strascico a pavone, guanti lunghi e collier di diamanti luminosiL'arrivo da Diva di Anne Hathaway agli Oscar 2026 è nel segno della moda italiana. Tutti i dettagli del look Valentino scelto per il red carpet ... vogue.it Ecco tutti i momenti indimenticabili (a cominciare da Anna Wintour che chiama Anne Hathaway “Emily”, come Meryl Streep nel Diavolo veste Prada) e quelli dimenticabilissimi (tipo le mutande di Channing Tatum) di questa edizione degli Academy Awards x.com Quando la realtà, supera la finzione! #AnnaWintour che chiama #AnneHathaway “Emily” mentre presenta il miglior trucco e acconciatura in pieno stile #IlDiavoloVestePrada, è tra i momenti più belli di questi #Oscar2026! - facebook.com facebook