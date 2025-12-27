Neve 40 centimetri sul Cimone | Un grande inizio di stagione

Modena, 27 dicembre 2025 – L’ Appennino imbiancato al di sopra dei 700 metri di quota è stato il regalo di Natale più bello ed atteso da anni per gli operatori turistici. La neve fresca ha raggiunto i 40 centimetri sul Cimone, i 30 centimetri al lago Santo, Passo Radici, Piane di Mocogno, rivestendo di una coltre bianca anche prati e tetti di Pavullo e Montese. Pochi i problemi sulle strade, considerando anche che per Natale il traffico veicolare è ridotto al minimo; da segnalare comunque che la Polizia locale del Frignano ha disposto l’uso delle catene per raggiungere gli impianti di risalita durante la nevicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

