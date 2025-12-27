Neve 40 centimetri sul Cimone | Un grande inizio di stagione
Modena, 27 dicembre 2025 – L’ Appennino imbiancato al di sopra dei 700 metri di quota è stato il regalo di Natale più bello ed atteso da anni per gli operatori turistici. La neve fresca ha raggiunto i 40 centimetri sul Cimone, i 30 centimetri al lago Santo, Passo Radici, Piane di Mocogno, rivestendo di una coltre bianca anche prati e tetti di Pavullo e Montese. Pochi i problemi sulle strade, considerando anche che per Natale il traffico veicolare è ridotto al minimo; da segnalare comunque che la Polizia locale del Frignano ha disposto l’uso delle catene per raggiungere gli impianti di risalita durante la nevicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Prima neve sul Cimone (sopra i 2.000 metri). Sci: prezzi e sconti per lo skipass e le novità della stagione
Leggi anche: Aprono gli impianti sul Cimone, parte la stagione “bianca” dell'Appennino
Neve, 40 centimetri sul Cimone: “Un grande inizio di stagione”; Sarà un bianco Natale in Appennino: tanta neve fresca sulle piste del Cimone e fiocchi fino a 600 metri; L’Appennino fa gli scongiuri: “A Natale tornerà la neve”; Appennino, in Emilia-Romagna si attende la nevicata di Natale ma slitta a dopo le Feste l'inaugurazione della nuova seggiovia del Corno alle Scale.
Neve, 40 centimetri sul Cimone: "Un grande inizio di stagione" - I fiocchi sono stati il regalo più bello per il Consorzio, arrivo di sciatori in continuo aumento. msn.com
Nuova spolverata di neve sul Veneto, fino a 40 centimetri - Il ritorno del maltempo nelle ultime 24 ore ha portato a una nuova "spolverata" di neve sui rilievi del Veneto, più intensi soprattutto nella fascia delle Prealpi Bellunesi. ansa.it
Neve a primavera Venti centimetri sul Cimone - La neve ieri è scesa sino agli 800 metri di quota di Sestola e Pievepelago, ‘attaccando’ al suolo però solo sopra i 1000 metri. ilrestodelcarlino.it
Oropa imbiancata: quasi 30 centimetri di neve al Santuario Le foto e l'articolo: https://www.varesenews.it/2025/12/oropa-imbiancata-quasi-30-centimetri-di-neve-al-santuario/2445604/ - facebook.com facebook
Oropa imbiancata: quasi 30 centimetri di neve al Santuario x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.