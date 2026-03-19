Neulaureati i papà guadagnano il 21% in più delle mamme

Una recente analisi mostra che i padri con un diploma o una laurea guadagnano in media il 21% in più rispetto alle madri con lo stesso livello di istruzione. Lo studio si concentra sulla differenza di retribuzione tra uomini e donne con un titolo di studio terziario, evidenziando come questa disparità si manifesta nel mercato del lavoro. I dati sono stati raccolti da un ente di ricerca specializzato nel settore occupazionale.

Diventare genitori amplia la differenza di salario tra uomini e donne. I papà guadagnano di più delle mamme, anche fra i neolaureati. L’indicazione emerge dai dati di Almalaurea un anno dopo il conseguimento del titolo. In realtà la percentuale di mamme e papà è bassa nella loro rilevazione: 3% tra gli uomini e 5% tra le donne (Rapporto 2025 sulla condizione occupazionale dei laureati). Tra questi pochi, però, si possono osservare due risultati interessanti. Il primo è l’ennesima conferma del fatto che la genitorialità allarga il gender pay gap, che passa dal 9% dei neolaureati senza figli al 21% di quelli con figli. Il secondo risultato è... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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