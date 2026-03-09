Il mondo di Giorgia si rintana nel bosco | l’apologia delle mamme e dei papà non si arresta

Il mondo di Giorgia si concentra nel bosco, dove si svolge un evento dedicato alle mamme e ai papà. La manifestazione si svolge in un’area aperta e include attività rivolte alle famiglie, attirando numerosi partecipanti. Sono presenti rappresentanti di associazioni che promuovono iniziative a favore delle famiglie, mentre i genitori si riuniscono per condividere esperienze e sostegno reciproco.

Oggi la prendo un po’ alla lontana per provare a penetrare nella psiche collettiva che anche in Italia si indirizza in misura crescente verso l’Internazionale della nuova destra reazionaria, che ha nel presidente degli Stati Uniti il suo lider maximo; il quale ribadisce l’impegno a difesa dei “valori cristiani” per giustificare l’attacco all’Iran in combutta con il luciferino Netanyahu. Indizio utile a fare emergere le affinità elettive tra questo demolitore sfascista e la nostra premier; che in terra spagnola, nell’adunata dei camerati di Vox, si qualificava insieme a donna e madre come “yo soy cristiana”. Giorgia e Donald accomunati... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

