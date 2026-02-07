Yildiz all' inseguimento di Yamal e Wirtz | è fra gli Under 21 che guadagnano di più

Yildiz si trova nel mirino di club italiani e internazionali, dopo aver firmato il nuovo contratto con la Juventus. È uno dei giovani più promettenti tra gli Under 21 e ora guadagna di più, entrando di diritto nella cerchia dei talenti più riconosciuti del calcio mondiale. La Juve punta forte su di lui, convinta che possa diventare un nome importante nel panorama internazionale.

Non è ancora al livello di Lamine Yamal, che a soli 18 anni guadagna al Barcellona più di 15 milioni all'anno, ma quello di Kenan Yildiz alla Juve è comunque un contratto molto importante, che gli consente di entrare nella cerchia degli Under 21 con lo stipendio più alto al mondo. Il turco grazie al nuovo contratto guadagnerà 6 milioni più bonus, fino a poter toccare quota 7: abbastanza per avere un maggiore riconoscimento anche a livello internazionale. Dopo Yamal, che andrà a scadenza a 23 anni, ci sono Warren Zaïre-Emery e Florian Wirtz, che a fine anno raggiungono già la doppia cifra: il centrocampista del PSG sfiora i 12 milioni, quello del Liverpool supera i 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz all'inseguimento di Yamal e Wirtz: è fra gli Under 21 che guadagnano di più Approfondimenti su Yildiz Yamal Wirtz Yildiz, il più giovane "centenario" di sempre della Juve. E va in scia a Yamal e Doué Yildiz ha uno stipendio così basso che solo tre calciatori nella Juventus guadagnano meno di lui Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Yildiz Yamal Wirtz Argomenti discussi: Classifica marcatori Serie A/ Lautaro capocannoniere, quattro alle spalle! (23^ giornata, 30 gennaio 2026). Yildiz all'inseguimento di Yamal e Wirtz: è fra gli Under 21 che guadagnano di piùIl nuovo contratto del turco alla Juve consente anche l'ingresso nella ristretta cerchia dei campioncini più riconosciuti del calcio internazionale ... msn.com #Yildiz dovrebbe, salvo sorprese, dovrebbe rientrare tra i titolari contro la #Lazio JEBRA TV facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.