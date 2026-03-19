Netflix smentisce Matt Damon e Ben Affleck | Non è vero che suggeriamo agli autori di ripetere spesso la trama

Netflix ha negato le affermazioni fatte da Matt Damon e Ben Affleck riguardo a un presunto suggerimento rivolto agli autori di ripetere frequentemente la stessa trama nei loro film. La questione è stata sollevata durante la promozione del film d’azione The Rip, distribuito a livello globale dalla piattaforma di streaming. La compagnia ha chiarito di non aver mai dato direttive di questo tipo.

La questione è stata sollevata qualche settimana fa da Matt Damon e Ben Affleck durante la promozione del loro film d’azione The Rip, distribuito su scala mondiale da Netflix. Parlando della piattaforma, i due avevano svelato Netflix avrebbe “consigliato” agli sceneggiatori una particolare struttura per il loro film: «Possiamo inserire una grande sequenza d’azione nei primi cinque minuti? Vogliamo che la gente resti incollata allo schermo. E non sarebbe male se ripetessimo la trama tre o quattro volte nei dialoghi, perché la gente usa il telefono mentre guarda il film ». Ben Affleck sulla questione ha anche fatto l’esempio di Adolescence, che per lui dimostra palesemente che questo stratagemma «non è necessario». 🔗 Leggi su Open.online

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