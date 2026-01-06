Netflix riunisce gli amici Ben Affleck e Matt Damon
Ben Affleck e Matt Damon sono i primi assi che Netflix cala nel 2026. Dal 16 gennaio sarà possibile vederli assieme sulla piattaforma nel nuovo film The Rip - Soldi sporchi, crime che ha già acceso i riflettori grazie al primo trailer ufficiale. Dietro la macchina da presa c’è Joe Carnahan, regista abituato a storie ruvide e senza sconti, qui alle prese con un poliziesco che promette colpi bassi e nervi scoperti. La vicenda si muove tra le pieghe meno rassicuranti di Miami, lontano dalle spiagge da brochure turistica. Un’unità della polizia locale incappa in un deposito dimenticato da tutti, tranne che dal crimine organizzato: all’interno, una montagna di contanti, circa venti milioni di dollari, accumulati grazie a traffici illeciti di ogni tipo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
