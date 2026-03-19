I dirigenti di Netflix hanno risposto alle critiche provenienti da Hollywood, affermando che i loro contenuti non vengono semplificati per adattarsi agli spettatori che usano lo smartphone. In un comunicato ufficiale, hanno dichiarato che la qualità delle trame rimane invariata, senza adattamenti che possano compromettere la complessità delle storie. La discussione si concentra sulle modalità di fruizione delle serie e dei film sulla piattaforma.

I dirigenti Netflix smentiscono le accuse di "semplificazione" dei contenuti per spettatori distratti. Dopo le polemiche nate agli Oscar e dalle dichiarazioni di Damon e Affleck, la piattaforma difende la complessità narrativa e il rispetto per pubblico e autori. Nel dibattito contemporaneo sullo streaming, una domanda torna ciclicamente: le piattaforme stanno adattando le storie a un pubblico distratto? Netflix interviene direttamente sulla questione, respingendo le accuse e rilanciando una visione che punta sulla qualità e sull'intelligenza degli spettatori. La polemica e la risposta: "Non esiste questo principio" Negli ultimi giorni, una... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Netflix contro le critiche di Hollywood: "Non semplifichiamo le trame per lo smartphone"

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