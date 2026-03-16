In Iran, il governo ha annunciato l’intenzione di utilizzare un super missile in risposta alle tensioni attuali, con una dichiarazione esplicita di voler colpire Netanyahu. La strategia del paese si basa su tre principi principali: attendere, confondere e sopravvivere, mentre Teheran mantiene una posizione ferma nella crisi in corso. La situazione rimane tesa e senza segnali di de-escalation.

L’Iran ha definito una strategia chiara nella crisi in corso, basata su tre principi fondamentali: attendere, confondere e sopravvivere. Una tattica elaborata dopo la batosta dello scorso giugno, e applicata con precisione durante le prime settimane del conflitto. Questa strategia, evidenziata nelle dichiarazioni di Abbas Araghchi, ministro degli esteri iraniano, e di Ali Larijani, ex presidente del Parlamento e consigliere della defunta Suprema Guida Ali Khamenei, punta a trasformare il tempo in un alleato e a sfruttare le debolezze strategiche degli avversari.Leggi anche: Iran, la minaccia di Israele: “Successore Khamenei obiettivo da... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Teheran usa il super missile: “Uccideremo Netanyahu”

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