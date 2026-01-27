In un’epoca di diffusa condivisione online, il caso di Alessandro Barbero evidenzia come il fact-checking possa influenzare la visibilità dei contenuti politici. La verifica automatica, infatti, ha portato a una riduzione della diffusione del video, sollevando questioni sulla neutralità delle etichette e sulla libertà di opinione. È importante comprendere i limiti e le implicazioni di questi strumenti nel contesto delle discussioni politiche digitali.

Il “caso Alessandro Barbero” nasce da un cortocircuito del fact-checking: lo storico ha pubblicato un video con le ragioni del “No” al referendum sulla riforma della giustizia; il contenuto è diventato virale ma dopo una verifica di Open nel programma di Meta, su ricondivisioni è comparsa un’etichetta che ne ha ridotto la diffusione. Ciò è stato possibile perché Open è una delle due organizzazioni di fact-checking indipendenti selezionate da Meta in Italia per partecipare al Third Party Fact-checking Program (3PFC), il programma di collaborazione con i fact-checker per il contrasto alla diffusione di notizie false sui social network Facebook, Instagram e Threads. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Video di Barbero oscurato, il cortocircuito del fact-checking: ma le opinioni politiche non si etichettano

Un video di Alessandro Barbero che sosteneva il No alla riforma costituzionale proposta dal ministro Nordio è stato rimosso da Facebook su alcune pagine condivise.

Poco più di una settimana fa, molti hanno ricevuto una notifica relativa a un video sul referendum sulla giustizia, coinvolgendo il professore Alessandro Barbero.

