L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

Poco più di una settimana fa, molti hanno ricevuto una notifica relativa a un video sul referendum sulla giustizia, coinvolgendo il professore Alessandro Barbero. Questa vicenda ha suscitato interesse e si è sviluppata nel contesto del fact checking di Open, che ha analizzato i contenuti e le affermazioni presenti. Di seguito, si presenta una panoramica chiara e obiettiva di quanto accaduto, senza sensazionalismi, per offrire un'informazione accurata e trasparente.

Poco più di una settimana fa è arrivata a me come a tanti che seguono il professore Alessandro Barbero una notifica da qualche social per avvisarmi di un video appena fatto a proposito del referendum sulla giustizia. Durava poco meno di cinque minuti e l'ho ascoltato fino in fondo anche se il titolo «Io voto no» e soprattutto l'esordio del professore non mi invogliasse particolarmente. «Certo io sono di sinistra», spiegava Barbero, «e questo lo sanno tutti quelli che mi conoscono, e quindi che bisogno c'è che io dica a tutti "Io voto no". Sai che novità.». Il probabile scambio di testi fatto dal professore.

